Лялькова голова Трампа стала найпопулярнішою на виставці у Китаї [ Редактировать ]
Достукатися до Трампа. Лялькова голова американського президента стала найпопулярнішим експонатом на виставці електроніки у Шанхаї. Характерна особливість об’єкту те, що голову Трампа можна гамселити молотком. Чим завинив глава Білого дому, що китайці так не люблять його - дізнаєтеся з нашого наступного сюжету.
Понад 500 компаній, роботи, електромобілі, доповнена реальність і штучний інтелект. Подивитися на дива техніки у Шанхаї зібралися тисячі фахівців і бізнесменів з усієї Азії. А щоб у цьому віртуальному світі не втратити зв'язок з реальністю, а заразом і зняти стрес - просто в центральному павільйоні пропонують відлупцювати Дональда Трампа.
"Гарна забавка. Якби ще можна було гамселити руками і ногами, оце було б по-справжньому. Бо молоток не дає такого відчуття", - говорить Ванг Донг, відвідувач виставки.
"От я теж так думаю, їм слід було б покласти тут боксерську рукавичку", - говорить Лю Ді, відвідувачка виставки.
Хоча це й не найбільш високотехнологічний експонат, охочих зігнати на ньому злість вистачає. От тільки найменших відвідувачів іграшка радше налякала.
Таку ляльку у Шанхай привезли японці на злобу дня. Адже для американського президента Китай нині найзапекліший ворог.
"Ми обрали Трампа, бо він дещо вирізняється серед усіх інших американських президентів", - говорить Такенорі Охіра, представник компанії-розробника.
Рік тому господар Білого дому розв'язав торговельну війну з КНР. Відтоді країни в рази підвищили мита на товари одна одної. А головним полем бою став ринок технологій.
"Мені Трамп не дуже подобається, він зараз з Китаєм не дружить. Але з іншого боку його теж можна зрозуміти - він лідер країни і йому неприємна конкуренція з боку Піднебесної", - говорить Ванг Донг, відвідувач виставки.
Лідер США не раз звинувачував китайські фірми в промисловому шпигунстві та викраденні технологій, забороняв їхню продукцію. Тому й "помститися" Трампу, а точніше його ляльковій подобі на шанхайській виставці зажадали здебільшого китайці.
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