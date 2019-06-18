Володимир Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель [ Редактировать ]
Сьогодні у Берліні Володимир Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель це буде перша зустріч українського керманича з очільницею німецького уряду. Досі Меркель і Зеленський мали лише телефонну розмову.
Напередодні ж президент України відвідав Париж, де поспілкувався з французьким колегою Еммануелем Макроном.
Обговорили ситуацію на сході України, питання звільнення заручників і продовження переговорів у нормандському форматі.
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