Досі Меркель і Зеленський мали лише телефонну розмову

Сьогодні у Берліні Володимир Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель це буде перша зустріч українського керманича з очільницею німецького уряду. Досі Меркель і Зеленський мали лише телефонну розмову.

Напередодні ж президент України відвідав Париж, де поспілкувався з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Обговорили ситуацію на сході України, питання звільнення заручників і продовження переговорів у нормандському форматі.