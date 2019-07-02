На хабарі 10 тисяч доларів погоріли двоє слідчих з міського відділу Нацполіції Запоріжжя. Гроші здирники вимагали від представниці Харківського комерційного підприємства. Натомість обіцяли закрити кримінальне провадження за нібито незаконне заволодіння майна.

На перемовини зловмисники відправляли посередника - колишнього працівника харківської поліції. Двом слідчим вже повідомили про підозру, наразі розшукують інших причетних. Винуватцям світить до десяти років ув'язнення.