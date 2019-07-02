Кому нельзя есть грейпфрут [ Редактировать ]
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Грейпфрут - полезный и богатый витаминами цитрусовый. Он повышает иммунитет. Однако существует целый ряд противопоказаний к его употреблению. О них пишет "Униан".
- Опасно выпивать грейпфрутовый сок натощак, ведь это может пагубно повлиять на слизистую желудка и кишечника. Сок грейпфрута у таких людей способен вызвать сильные болезненные ощущения в желудке, что обусловлено воспалением слизистой желудка и кишечника.
- Употребление грейпфрута стоит избегать при обострении желудочно-кишечных заболеваний.
- Не стоит есть этот фрукт людям с повышенной кислотностью желудка.
- Грейпфрут разрушает эмаль из-за содержащихся в нем кислот. Таким образом грейпфрут провоцирует развитие кариеса. Минимизировать данное деструктивное воздействие возможно только при полоскании зубов каждый раз после употребления грейпфрута в пищу.
- Грейпфрут что совершенно несовместим со многими лекарственными средствами, поэтому после приема лекарства в течение длительного времени стоит избегать употребления грейпфрута. При взаимодействии сока грейпфрута с некоторыми видами лекарств возможны серьезные последствия, угрожающие жизни человека.
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