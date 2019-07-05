У Франції змагаються стригалі овець [ Редактировать ]
Всесвітній конкурс стригалів овець стартував у Франції. Понад три сотні учасників із 34-х країн показують своє вміння зрізати овечу вовну.
Щодня до кінця вихідних судді визначатимуть переможців у різних категоріях, оцінюючи швидкість, якість і спосіб стрижки. У стартовий день найкращим у стрижці ножицями став дворазовий чемпіон з Південної Африки.
"Цього року я переміг і повернуся до Південної Африки навчати цього ремесла молодь, щоб вони наступного року поїхали на змагання до Шотландії", - говорить Маєнзеке Швені, переможець у стрижці овець ножицями.
по теме
У Франції закликали захистити сільську культуру від містян
Війна за тишу триває у французькій провінції. Містяни, які приїздять відпочивати в села, дедалі частіше скаржаться до суду на природні для глибинки звуки - кукурікання півнів чи гавкіт собак
Ивана Купала 7 июля: приметы и запреты
На Ивана Купала приметы издавна помогали узнать будущее и разгадать тайны
Ивана Купала 2019: традиции праздника
Ивана Купала - традиционный восточнославянский праздник, который отмечают в ночь перед Ивановым днем с 6 на 7 июля
Ивана Купала: что обязательно нужно сделать
Накануне праздника Ивана Купала - вечером 6 июля - нужно обязательно прийти к водоему, но купаться нельзя
Приметы на 5 июля: что нельзя делать
5 июля церковь отмечает День Евсевия. День двоякий – с одной стороны исцеляет душу и тело, а с другой - несет разрушение со стороны женщин