У стартовий день найкращим у стрижці ножицями став дворазовий чемпіон з Південної Африки

Всесвітній конкурс стригалів овець стартував у Франції. Понад три сотні учасників із 34-х країн показують своє вміння зрізати овечу вовну.

Щодня до кінця вихідних судді визначатимуть переможців у різних категоріях, оцінюючи швидкість, якість і спосіб стрижки. У стартовий день найкращим у стрижці ножицями став дворазовий чемпіон з Південної Африки.

"Цього року я переміг і повернуся до Південної Африки навчати цього ремесла молодь, щоб вони наступного року поїхали на змагання до Шотландії", - говорить Маєнзеке Швені, переможець у стрижці овець ножицями.