Жителі одного з районів столиці - проти побудови сміттєпереробного комплексу. Будівництво та зміна цільового призначення земельної ділянки місцева влада затвердила, не дізнавшись думки громади, - заявляють активісти. Напередодні у районі зібрали громадські слухання. Що вирішили - про це в наступному сюжеті

Земельну ділянку в одному зі спальних районів столиці під будівництво сміттєпереробного заводу виділили за рішенням Київської міської ради. Місцеві жителі - категорично проти.

"Шок. як можлио в зоні мітс абудувать взагалі завод. Жодних слухань не було. Ми проводили опитування людей. Люди проти, всі дуже проти", - говорить Наталя Степачова, громадська активістка.

Згідно із законом, щоб побудувати екологічно небезпечний об'єкт, рішення про це потрібно узгодити на громадських слуханнях. Проте, влада вирішила звести сміттєпереробний завод без урахування громадської думки.

"Не можна порушувати закон, тільки після, у законі пописано, тільки після обговорень можливі рухи в цьому напрямку. Дайте, будь ласка, документ, що цільове призначення цієї ділянки скасовано і офіційно прийміть це рішення на Київраді", - говорить Борислав Береза народний депутат, позафракційний.

Врешті решт з ініціативи народних депутатів громадське обговорення все-таки провели. Вирішили одноголосно - сміттєпереробному комплексу не бувати.

"Якщо це чисте та екологічно безпечне підприємство, тодавайте його будувати в Конча-Заспі", - говорить Борислав Береза, народний депутат, позафракційний.

Звернення проти будівництва заводу підписали близько 10 тисяч жителів району. Разом із протоколом громадських слухань його передадуть до органів міської влади.