Міжнародний канал торгівлі людьми перекрили поліцейські в Одесі. "Бізнес" організувала 30-тирічна одеситка. Через інтернет вона шукала молодих жінок у матеріальній скруті - та пропонувала їм працю за кордоном.

Витрати на переліт та оформлення документів зловмисниця брала на себе за умови, що жінки, заробивши повернуть їй борг. Жертви ж мали обслуговувати клієнтів у борделях. Шахрайку упіймали в одеському аеропорту - вона саме переправляла двох українок до Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Зловмисницю в порядку статті 208 затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Зараз триває слідство, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення", - говорить Любов Гордієвська, підполковник поліції, начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області.