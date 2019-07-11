В Одесі перекрили канал торгівлі людьми [ Редактировать ]
Міжнародний канал торгівлі людьми перекрили поліцейські в Одесі. "Бізнес" організувала 30-тирічна одеситка. Через інтернет вона шукала молодих жінок у матеріальній скруті - та пропонувала їм працю за кордоном.
Витрати на переліт та оформлення документів зловмисниця брала на себе за умови, що жінки, заробивши повернуть їй борг. Жертви ж мали обслуговувати клієнтів у борделях. Шахрайку упіймали в одеському аеропорту - вона саме переправляла двох українок до Об'єднаних Арабських Еміратів.
"Зловмисницю в порядку статті 208 затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Зараз триває слідство, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення", - говорить Любов Гордієвська, підполковник поліції, начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області.
по теме
Поліція виявила 800 літрів контрафактного спирту
Понад 800 літрів спирту виявили правоохоронці на Вінниччині. За рішенням суду обшук провели на території одного з підприємств Могилів-подільського району
Зухвале пограбування: у водія автівки відібрали мільйон гривень
Щойно авто зупинилося біля будинку, як до машини підбігли троє чоловіків у масках
Нацполіція відзвітувала про вилучення партії кокаїну
Чотириста кілограмів колумбійського кокаїну вилучили правоохоронці в середмісті Києва. Наркотиків на 60 млн доларів везли через Україну до Західної Європи
У Києві вилучили 400 кг колумбійського кокаїну
Чотириста кілограмів колумбійського кокаїну вилучили правоохоронці в середмісті Києва. Наркотиків на 60 млн доларів везли через Україну до Західної Європи
У Києві вилучили рекордну партію кокаїну
Вартість вилученої партії наркотиків на чорному ринку становить близько 60 мільйонів доларів