Італійська столиця потопає в смітті [ Редактировать ]
Італійська столиця потопає в смітті, вулиці перетворилися на звалища. Лікарі б'ють на сполох, адже ситуація загрожує здоров'ю містян. Чому Рим програє війну відходам дивіться далі.
Тоді як усі дороги ведуть до Рима, у самому місті всі шляхи неминуче закінчуються - звалищами.
"Насправді я приголомшена. Чому ніхто не вивозить ці купи непотребу? Місто мало б значно привабливіший вигляд, якби тут прибирали", - говорить Діана, туристка зі США.
Обурюються не лише гості. Містяни також не можуть звикнути, що у вічному місті сморід на вулицях - теж вічний.
"Я живу в самому центрі, і там ще гірше. Чайки, миші, пацюки, мухи - цілий звіринець. Це найзанедбаніша столиця світу. Якщо ви бачите гори відходів - вітаємо, ви в Римі", - говорить Сенофонт Караміа, житель Рима.
"Сміттєва хвороба" міста - хронічна. Рим традиційно потопає у відходах після великих свят. І цю брудну справу не оминають увагою політики. Чинна міська влада звинувачує в бездіяльності попередників. Ті ж запевняють: нині стало ще гірше. Чергове загострення змусило медиків звернутися до уряду. Адже стихійні звалища загрожують здоров'ю жителів столиці.
"Така спека й стільки сміття можуть призвести до надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я. Краще діяти на випередження, тому ми вирішили застерегти про це владу", - говорить Антоніо Магі, очільник спілки лікарів Рима.
У Римі вже давно бракує сміттєпереробної інфраструктури. З трьох найбільших звалищ одне закрили, решта - нещодавно потрепали від пожеж. Сміттієпереробні заводи не працюють на повну потужність. Наразі майже половину всіх відходів немає куди подіти.
"Існує небезпека поширення хвороб. Якщо людина хоча б торкалася сміття, цього вже достатньо, щоб заразитися", - говорить Антоніо Магі, очільник спілки лікарів Рима.
ЗК Нині проблему винесли на національний рівень. Прокуратура розпочала розслідування щодо неналежної утилізації відходів. Мер Рима - Вірджинія Раджі - пообіцяла прибрати місто за 15 днів. Уже тривають переговори про експорт сміття за кордон до Швеції чи Болгарії.
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