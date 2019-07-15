Дві стародавні піраміди відкрили для відвідувачів у Єгипті. Одна з них - неправильної форми - їй понад чотири тисячі років. Розташовані споруди за 40 кілометрів на південь від Каїра.

Всередині усипальниць збереглися саркофаги із цегли, каменю та дерева, деякі - з муміями. Для туристів піраміди відкрили вперше за півстоліття.