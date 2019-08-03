Відлига в Саудівській Аравії. Уперше тамтешнім жінкам дозволили подорожувати без дозволу чоловіка. На які ще поступки пішов уряд королівства та чому рішення не всім до вподоби - знає Анна Філь.

Рік тому чимало саудиток вперше сіли за кермо автомобіля. Відтепер, жінки можуть ще й поїхати на ньому куди завгодно. Щойно дівчині виповнилося 21, вона має право самостійно оформити закордонний паспорт і рушити у подорож без дозволу чоловіка-опікуна. Новий указ скасовує багаторічну традицію, за якою батько, чоловік чи брат супроводжують жінку всюди за межами оселі.

"Я дуже щаслива. Мені буде набагато легше працювати, переїжджати з місця на місце, влаштовувати виставки так само, як це роблять чоловіки", - говорить Аріж Абдулла Мохаммед, художниця і співачка.

Змінам радіють і туроператори - чекають на великий потік клієнток.

"Таке рішення матиме позитивні економічні наслідки для нас. Більше жінок звертатимуться до турагентств, щоб забронювати квитки, готелі, орендувати автомобіль", - зазначає Баєс Джавабре, турагент.

Водночас чимало жінок налаштовані скептично. Мовляв, суспільство не готове, а традиція - сильніша за букву закону.

"Ми давно чекали цього дозволу. Але традиції й виховання все одно не дозволять нам вільно подорожувати, навіть якщо таке право узаконили. Тим не менш, це покращить становище жінки в Саудівській Аравії", - стверджує Бодор, жителька Ер-Ріяда.

Консервативні саудити взагалі виступили проти. Сотні років усі важливі рішення ухвалювали чоловіки. Давали згоду, якщо жінка хотіла звернутися до лікаря чи влаштуватися на роботу. Прихильники норм шаріату певні, що такі правила захищають "слабку стать" і від небезпек, і від непоміркованих вчинків.

"Щодо жінок, старших 30 років, проблем не буде. Але ті, кому від 21 до 25 років - вважаються підлітками. Якщо така дівчина посвариться з мамою і татом, то, виходить, вона зможе спакувати валізу, сісти на літак і втекти. І ніхто їй нічого не скаже", - говорить Тукі Ас Хаджаж, мешканець Ер-Ріяда.

Окрім права подорожувати, саудитки також зможуть самостійно оформлювати свідоцтво про народження дітей, подавати документи на укладення шлюбу та розлучення. Наступний етап для поборниць рівноправ'я - домогтися дозволу виходити заміж на власний розсуд і жити окремо від родини без згоди на те опікуна.