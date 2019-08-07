От президента Украины Владимира Зеленского требуют вмешаться в ситуацию и не допустить кражи пляжной зоны в пгт. Затока. Речь идет о более 12 га набережной, которые планируют вывести в частную собственность.

Об этом заявили представитель эстонского инвестора Тонно Вахк и адвокат эстонского инвестора Александр Погорелый на пресс-конференции об угрозах европейским инвестициям. Они отметили, что в случае потери пляжей Затока будет обречена, ведь никаких инвестиций уже не будет, как, возможно, и отдыхающих.

Александр Погорелый также подчеркнул, что в Затоке еще с 2012 года действует преступная группировка. В нее якобы входят не только депутаты поселкового совета, но и представители правоохранительных органов, которые и обеспечивают безнаказанность преступников.