Жители Затоки могут остаться без своих пляжей и набережной - представители эстонского инвестора [ Редактировать ]
От президента Украины Владимира Зеленского требуют вмешаться в ситуацию и не допустить кражи пляжной зоны в пгт. Затока. Речь идет о более 12 га набережной, которые планируют вывести в частную собственность.
Об этом заявили представитель эстонского инвестора Тонно Вахк и адвокат эстонского инвестора Александр Погорелый на пресс-конференции об угрозах европейским инвестициям. Они отметили, что в случае потери пляжей Затока будет обречена, ведь никаких инвестиций уже не будет, как, возможно, и отдыхающих.
Александр Погорелый также подчеркнул, что в Затоке еще с 2012 года действует преступная группировка. В нее якобы входят не только депутаты поселкового совета, но и представители правоохранительных органов, которые и обеспечивают безнаказанность преступников.
по теме
Украина отдаст приоритет украинским грузам по железной дороге - Омелян
Министерство инфраструктуры может ограничить транзитные грузоперевозки в августе-сентябре
Каменских взбудоражила сеть пикантными снимками с отдыха
Каменских часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. Что в этот раз?
Какую сделать прическу на день рождения: топ крутых идей
День рождения - долгожданный праздник в жизни любой девушки
Чем опасна пластиковая упаковка
Исследования доказали, что химическое вещество, которое используется в упаковке продуктов, может вызывать нарушения
Ямы на дорогах в Черкассах убили человека
В Черкассах произошло смертельное ДТП