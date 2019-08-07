Президент Зеленский и его партийные выдвиженцы получили большой кредит доверия на президентских и парламентских выборах. Но, победив под лозунгами мира и демократии, Зеленский повторяет ошибки Порошенко. Теперешняя власть пытается незаконно преследовать и репрессировать оппозицию, используя для этого подконтрольные ей суды и правоохранительные органы.

Зеленский и его партия не спешат выполнять свои предвыборные обещания по урегулированию конфликта на Донбассе либо снижению тарифов. До сих пор обществу не представлен план достижения мира, не начаты прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой. Вместо программ экономического развития страны, снижения тарифов для населения и создания новых рабочих мест Зеленский и его партия предлагают под диктовку МВФ провести очередную волну распродажи госсобственности.

Вместо возрождения реальной демократии развернута очередная волна репрессий против лидеров единственной реально оппозиционной силы - "Оппозиционной платформы - За жизнь".

За последние 10 дней под давлением администрации Зеленского и его назначенцев в Службе безопасности Украины вынесено уже три решения суда, которыми удовлетворяются ходатайства о проведении экспертиз в политически мотивированном уголовном производстве против лидеров оппозиции.

Заявляем, что единственной целью этих действий является фабрикация условий для политически мотивированного преследования лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

При Порошенко СБУ уже пыталась незаконно обвинить Виктора Медведчука и Юрия Бойко по "политическим статьям". Сегодня, забыв о том, как народ оценил политику Порошенко, по его пути идет и президент Зеленский, демонстрируя, что ничем не отличается от своего предшественника.

Считаем подобную деятельность СБУ прямым политическим давлением на единственную в Украине партию, которая реальными делами продвигает мир и возрождение страны.

7 июня 2019 года лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук провели встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. 10 июля Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Тарас Козак провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а также с председателем Высшего совета партии "Единая Россия", представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Востоке Украины Борисом Грызловым, руководством Госдумы: первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым, заместителем председателя Госдумы, руководителем фракции "Единой России" Сергеем Неверовым. 18 июля 2019 года председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук встретился с президентами России Владимиром Путиным и Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Очевидно, что именно достигнутые в ходе этих встреч договоренности вызвали у президента Зеленского и русофобов в его окружении типа Коломойского и Богдана желание использовать власть для репрессий против своих политических оппонентов.

Мы заявляем, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" не прогнется перед запугиваниями и политическими репрессиями. Мы не допустим установления в Украине диктатуры и политически мотивированных преследований оппонентов со стороны президента Зеленского и его окружения. Мы будем добиваться мира, начала прямых переговоров со всеми сторонами конфликта и реализации Минских соглашений. Будем отстаивать социальные права граждан, бороться за снижение тарифов и улучшение качества жизни людей. Мы будем противостоять попыткам "по дешевке" распродать стратегические украинские предприятия и землю. Мы будем бороться за мир, свободу слова, демократию и права граждан. Мы не отступим!

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"