В субботу, 26 октября, православный мир по традиции почтит Иверскую икону Божией Матери, вознеся молитвы. Святой образ знаменит множеством чудес, которые и по сей день укрепляют веру в Божий промысел.

Как отмечать день Иверской иконы Божией Матери

Всего в церковном календаре есть три праздника, посвященных данной иконе: 25 февраля, 7 мая и 26 октября. Предание гласит, что святой лик был написан апостолом Лукой, а сама икона явилась на горе Афон.

Самая главная молитва Божией Матери - "Богородице Дево, радуйся". С нее можно начать обращение к Небесам. Специальное песнопение воздаст хвалу Иверской иконе Богоматери и ее чудесам. В некоторых местах с иконой совершают крестный ход, так как считается, что образ оберегает от стихийных бедствий и страшных напастей.

Святой лик Божией Матери свидетельствует о том, что Богородица является скорой заступницей. Явленная возле горы Афон икона стала щитом для всех, кто молится, помогает людям и идет правильной дорогой к вечной жизни. Православные верующие с трепетом относятся к Богородице и очень часто обращаются к ее Иверскому образу, умоляя:

избавить от проблем и неурядиц;

утешить в скорби;

отпустить грехи и защитить от происков нечистого;

даровать мир и покой

Вознести молитву 26 октября должен каждый. Богородица обязательно направит свое сострадание и поддержку тем, кто не побоится доверить ей душевные невзгоды. Молитвенные слова исцеляют многих, а сама Богоматерь встает на защиту молящихся, оберегая от любого зла.