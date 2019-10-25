Праздник Иверской иконы Божией Матери: в чем помогает [ Редактировать ]
В субботу, 26 октября, православный мир по традиции почтит Иверскую икону Божией Матери, вознеся молитвы. Святой образ знаменит множеством чудес, которые и по сей день укрепляют веру в Божий промысел.
Как отмечать день Иверской иконы Божией Матери
Всего в церковном календаре есть три праздника, посвященных данной иконе: 25 февраля, 7 мая и 26 октября. Предание гласит, что святой лик был написан апостолом Лукой, а сама икона явилась на горе Афон.
Самая главная молитва Божией Матери - "Богородице Дево, радуйся". С нее можно начать обращение к Небесам. Специальное песнопение воздаст хвалу Иверской иконе Богоматери и ее чудесам. В некоторых местах с иконой совершают крестный ход, так как считается, что образ оберегает от стихийных бедствий и страшных напастей.
Святой лик Божией Матери свидетельствует о том, что Богородица является скорой заступницей. Явленная возле горы Афон икона стала щитом для всех, кто молится, помогает людям и идет правильной дорогой к вечной жизни. Православные верующие с трепетом относятся к Богородице и очень часто обращаются к ее Иверскому образу, умоляя:
- избавить от проблем и неурядиц;
- утешить в скорби;
- отпустить грехи и защитить от происков нечистого;
- даровать мир и покой
Вознести молитву 26 октября должен каждый. Богородица обязательно направит свое сострадание и поддержку тем, кто не побоится доверить ей душевные невзгоды. Молитвенные слова исцеляют многих, а сама Богоматерь встает на защиту молящихся, оберегая от любого зла.
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