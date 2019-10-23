День Иверской иконы Пресвятой Богородицы: что категорически запрещено [ Редактировать ]
День Иверской иконы Пресвятой Богородицы православные и верующие чествуют 26 октября. Иверскую икону называют еще "вратарницей" или "привратнецей".
Она изображает Деву Марию с младенцем. Оригинал ее находится в Иверском монастыре в Греции. Согласно преданию икону написал евангелист Лука - сподвижник апостола Павла.
Что категорически запрещено делать в День Иверской иконы Пресвятой Богородицы?
1. Сквернословие
2. Рукоделие
3. Работа по дому (особенно беременным)
Служители церкви уверяют, что нет греха в работе в этот день. Только вот отмечают, что заниматься шитьем и уборкой не желательно.
Раньше сообщалось о том, что обязательно нужно сделать женщинам в день Воздвижения Креста Господня.
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