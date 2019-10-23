День Иверской иконы Пресвятой Богородицы православные и верующие чествуют 26 октября. Иверскую икону называют еще "вратарницей" или "привратнецей".

Она изображает Деву Марию с младенцем. Оригинал ее находится в Иверском монастыре в Греции. Согласно преданию икону написал евангелист Лука - сподвижник апостола Павла.

Что категорически запрещено делать в День Иверской иконы Пресвятой Богородицы?

1. Сквернословие

2. Рукоделие

3. Работа по дому (особенно беременным)

Служители церкви уверяют, что нет греха в работе в этот день. Только вот отмечают, что заниматься шитьем и уборкой не желательно.

Раньше сообщалось о том, что обязательно нужно сделать женщинам в день Воздвижения Креста Господня.