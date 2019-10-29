В Китае рухнула парковка, погибли люди [ Редактировать ]
В понедельник, 28 октября, в городе Гуйяне на юге Китая, произошло ЧП - обвалилась строящаяся парковка. В результате происшествия погибли восемь человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в 16:21 по местному времени. Спасательные работы по извлечению пострадавших из-под завалов продолжались около 11:00.
Пострадавшие находятся в больнице. Власти сформировали межведомственную рабочую группу, которая выясняет причины происшествия. Ведется следствие.
Ране в Китае рухнул мост. А в Доме учителя обвалился потолок во время занятий с детьми.
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