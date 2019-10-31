Ссылаясь, на заведомо убыточные показатели, ожидающие украинских металлургов и экономику в целом в случае повышения рентной ставки на руду, российский эксперт Геворг Мирзоян назвал законопроект 1210 диверсией украинской власти и указал на возможности прихода на украинский рынок российских поставщиков обогащенной руды. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По его словам, украинские власти, действуя в угоду Игорю Коломойскому, готовы привести страну к "убийству" горнодобывающей отрасли и к падению доходов бюджета ради того чтоб "поприжать" Рината Ахметова.

"После принятия закона 1210 Украинские добывающие компании не смогут надеяться даже на внутренний рынок, так как металлургические предприятия, несомненно, задумаются о выгодности импорта обогащенной руды от российских и других зарубежных компаний, по сравнению с оплатой украинского полуфабриката".

Цитируя экспертов рынка, автор констатирует, что данный законопроект не имеет никакой целесеообразности.

"Если государство получит дополнительно 8,5 млрд грн от ренты, то потеряет около 11,5 млрд налога на прибыль от этих же предприятий. Поскольку как минимум на 20% будут сокращены объемы производства, мы потеряем значительную часть экспорта - Китай полностью, страны ЕС частично", говорит Мирзоян, ссылаясь на главу Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. А по данным "Укрметаллургпрома", в 2018 году предприятия по добыче железной руды перечислили более 19,4 млрд гривен налогов и сборов.

Ставка ренты на добычу железной руды в Украине уже одна из самых высоких в мире - 8% (на текущий год временно повышена до 8,8%). При этом в России - 4,8%, Австралии - 3,5%, Казахстане - 2,8%, ЮАР - 0,5%", - говорит партнер консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers Украина Максим Дудник.

При этом законопроект 1210 в изначальном своем виде предполагал рост рентных платежей на железную руду еще в 4-5 раз по сравнению с нынешним уровнем По расчетам PWC, в случае принятия законопроекта в изначальном виде доля рентных платежей в Украине составит 22%.

Вал критики уже привел к тому, что законодатели обещают дополнить и модифицировать проект ко второму чтению. Однако металлурги просят более кардинальных и вменяемых решений.

Отзовать этот законопроект и внести на замену нормальный, с учетом всех тех правок, которые озвучивал бизнес просит президент "Укрметалургпрома" Александр Каленков. По его словам, это одиозный и токсичный законопроект. "Мы все говорили о том, что законопроект, который будет меняться на 60% не имеет смысл принимать в первом чтении. Там потом будут тысячи поправок. Это будет законодательный спам. За отзыв законопроекта выступает и Сергей Беленький. "В ином случае треснет не рожа Ахметова, а экономика страны" - пишет Мирзоян.