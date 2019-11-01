Зачем откладывать покупку нового смартфона или стиральной машины, если вот-вот состоится Черная пятница? Известная во всем мире распродажа радует скидками на товары до 90%. В этот день сбываются мечты о покупке мощных игровых компьютеров или ноутбуков, профессиональных фотоаппаратов и т.д.

Зачем откладывать покупку нового смартфона или стиральной машины, если вот-вот состоится Черная пятница? Известная во всем мире распродажа радует скидками на товары до 90%. В этот день сбываются мечты о покупке мощных игровых компьютеров или ноутбуков, профессиональных фотоаппаратов и т.д. Скидки затрагивают буквально все. С выгодой можно приобрести не только технику или электронику. Тем не менее, поговорить стоит именно об этой категории товаров, ведь без гаджетов уже сложно представить повседневную жизнь.

Когда пройдет большая распродажа

Традиционно проходит Черная пятница в ноябре. Если точнее, акция выпадает на 23-29 число. Плавающая дата связана с тем, что распродажу устраивают после Дня благодарения в США. Вот только у праздника тоже нет точной даты. Отмечают его в последний четверге ноября, а ценопад стартует днем позже - в последнюю пятницу. В 2019 году датой проведения станет 29 ноября.

Магазины снижают цены ровно в полночь и в этом же время открывают двери перед покупателями или начинают онлайн-продажи. Кстати, учитывая ажиотаж вокруг товаров и соответствующие им очереди, во время Black Friday удобнее шопиться в интернет-магазинах.

Особенности проведения акции

Главное условие распродажи - никаких условий! Это праздник шопинга и для того, чтобы сделать выгодную покупку, клиенты магазинов не должны предпринимать дополнительные шаги. Достаточно оплатить товар до конца акционного периода.

Конечно же, есть некоторые моменты, о которых нужно знать:

Акция "Черная пятница" длится от одного дня до недели (чаще всего - 3 дня, то есть с пятницы до понедельника).

Количество товаров ограничено, поэтому нужно поторопиться и успеть сделать заказ.

Вы всегда можете схитрить: если для шопинга выбран интернет-магазин, добавьте товар в корзину за 1-2 дня, так вы точно его не упустите.

Кстати, статистика показывает, что около 30% покупателей жалеют о необдуманных покупках, сделанных в день распродажи. Чтобы Черная пятница 2019 не стала разочарованием, заранее подумайте, какие товары вам нужны. Желательно также изучить их характеристики, почитать отзывы владельцев и посмотреть обзоры.

Где можно будет с выгодой приобрести технику и электронику

Гаджеты - это наши помощники. Если вы хотите, чтобы помощник прослужил долго, важно с внимательностью подойти не только к выбору самого устройства, но и его продавца. Надежный ритейлер крупной и мелкой бытовой техники, а также мобильной электроники в Украине - магазин Foxtrot.

Команда магазина устраивает Черную пятницу в Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе и прочих городах, где есть стационарные магазины. Распродажа также пройдет на официальном сайте. Делать покупки в Фокстроте выгодно по таким причинам:

Минимальная скидка составит 10%, максимальная - 90%.

Команда дарит покупателям не только скидки, но и другие приятные бонусы - бесплатную доставку некоторых товаров, возможность взять кредит или рассрочку.

Действие скидок на товары всех категорий - от крупной бытовой техники (холодильники, стиральные машины и т.д.) до электроники и аксессуаров (смартфоны, умные часы, наушники и прочие гаджеты).

Круглосуточный прием заказов с момента начала акции (цены обновятся в 00:00, заказы будут приниматься сразу же).

Распродажа "Черная пятница" от магазина Фокстрот - повод сделать приятный подарок себе или удивить близких. Представленные в каталоге товары - оригинальная продукция популярных брендов. Доставка распространяется на все города Украины.