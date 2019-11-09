Кримінальна відповідальність для журналістів і санкції проти збиткових ЗМІ. Офіс Президента своїм наказом ініціював зміни в медіа-законодавстві.

Днями про обриси таких модифікацій говорили міністр культури Володимир Бородянський і голова профільного комітету Ради Олександр Ткаченко.

Ішлося про потребу запровадити обмеження для ЗМІ, які не приносять прибутку. А журналістам запропонували фіксувати накази редакції при висвітленні новин. На підставі таких заяв, кореспондент отримував би винагороду та захист, а власники й керівники медіа - потрапляли б під санкції.

"Ми вважаємо, що це надзвичайно тривожні ініціативи, які освячує вже президент своїм указом, бо ми чекаємо не кримінального погрожування, і податкових перевірок для ЗМІ та журналістів, а ми чекали, що пріоритетом була би боротьба з безкарністю, захист журналістів від атак і різноманітне економічне стимулювання українських засобів масової інформації. Влада має створювати умови - щоб не були збитковими ЗМІ, а не в бідній, або найбіднішій країні Європи - приходити і добивати ті медіа", - наголосив Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів.