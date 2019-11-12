Майже тисячу рейсів скасували в аеропортах Чикаго через сильні снігопади.

До таких заходів на летовищах вдалися після того, як внаслідок ожеледиці один із літаків під час посадки в міжнародному аеропорту О'Хара викотився за межі злітно-посадкової смуги. У самому Чикаго випало вже понад 12 сантиметрів снігу. І надалі жителів штату Іллінойс чекає різке похолодання - до мінус 20 градусів. Сьогодні морози дістануться Нью-Йорка і Вашингтона.