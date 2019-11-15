"Мисс Украина Вселенная 2019" отказали в американской визе (фото) [ Редактировать ]
Победительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасии Субботе отказали в американской визе. Об этом сообщила председатель оргкомитета конкурса Анна Филимонова на своей странице в Facebook.
Суббота должна была представлять Украину в Атланте 8-го декабря и прибыть в США 27-го ноября.
Для ускорения процесса и его положительного решения Филимонова решила обратиться к послу Уильяму Тейлору с открытым письмом.
"Я прошу Вашего личного вмешательства в решение этого вопроса в связи со сроками проведения конкурса "Мисс Вселенная 2019": с 28 ноября 2019 по 8 декабря 2019. Согласно правилам оргкомитета Анастасия Суббота должна прибыть в США 27 ноября", - написала Филимонова.
Ранее сообщалось, что журнал "People" назвал "самого сексуального из ныне живущих мужчин".
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