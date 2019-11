Журнал "People" назвал "самого сексуального из ныне живущих мужчин". Им стал исполнитель Джон Ледженд.

Сам певец рассказал, что такое звание его пугает и волнует одновременно.

"Это же огромное давление, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула", - говорит Джон.

Настоящее имя 40-летнего Джона Ледженда - Джон Роджер Стивенс.

Ледженд играл в мюзикле "Ла-Ла Ленд" и снимался в сериалах "Мастер не на все руки" и "Подземка".

В прошлом году самым сексуальным мужчиной в мире "People" назвал британского актера Идриса Эльбу.

John Legend Is PEOPLE's #SexiestManAlive 2019: 'I'm Excited but a Little Scared at the Same Time' https://t.co/qBIpYSozLf pic.twitter.com/gByepXc7dN