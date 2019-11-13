Самый сексуальный мужчина 2019: названо имя победителя (фото) [ Редактировать ]
Журнал "People" назвал "самого сексуального из ныне живущих мужчин". Им стал исполнитель Джон Ледженд.
Сам певец рассказал, что такое звание его пугает и волнует одновременно.
"Это же огромное давление, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула", - говорит Джон.
Настоящее имя 40-летнего Джона Ледженда - Джон Роджер Стивенс.
Ледженд играл в мюзикле "Ла-Ла Ленд" и снимался в сериалах "Мастер не на все руки" и "Подземка".
В прошлом году самым сексуальным мужчиной в мире "People" назвал британского актера Идриса Эльбу.
John Legend Is PEOPLE's #SexiestManAlive 2019: 'I'm Excited but a Little Scared at the Same Time' https://t.co/qBIpYSozLf pic.twitter.com/gByepXc7dN— People (@people) November 13, 2019
Также мы писали о том, что умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей", а также ушел из жизни звезда сериала "МУР есть МУР".
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