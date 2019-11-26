Каких знаков зодиака ждет невероятная удача на этой неделе [ Редактировать ]
Эта неделя принесет некоторым знакам зодиака разочарования, а для кого-то станет удачной и плодотворной. Астролог Павел Глоба рассказал, как следует поступать в той или иной ситуации на этой неделе, пишет SlovoFraza.
Овен
У Овнов начинается время, когда просто нельзя оставаться в стороне от окружающих их событий. Нужно следить за тем, что делают окружающие люди. Астролог советует идти навстречу коллегам и искать новые возможности.
Есть шанс продвинуться в бизнесе и делах, повстречать интересного человека, с которым можно построить дружбу или любовь. Самыми лучшими днями для этого станут 27, 28 ноября и 1 декабря. Читайте также Новолуние в ноябре 2019: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака
Весы
Павел Глоба отмечает, что Весы смогут преуспеть в любых делах, причем им не придется ставить на что-то ограничения. Можно заниматься чем угодно и в каком угодно объеме. Особенно позитивными станут любовные приключения, романтика, знакомства.
Если это будет происходить в незнакомой или необычной обстановке, то эффект станет еще более приятным. Астролог отмечает, что поездки и командировки станут отличным выбором для Весов. Для тех, кто уже в отношениях, они также станут прекрасным совместным времяпрепровождением.
Стрелец
У людей этого знака начинается время финансовой активности и большой удачи. Вселенная готова помочь этим людям, наделить их усиленной интуицией. Рутинные дела лучше пока отложить на потом, занявшись творчеством и тем, что наиболее близко к сердцу.
Период хорошо подойдет для новых начинаний, для подготовки к новому году. Возможны судьбоносные встречи духовного, любовного или делового характера. Есть вероятность того, что Стрельцы и сами станут для кого-то духовным наставником. В любом случае, эти люди будут яркими, а это время для них станет максимально продуктивным во всех сферах.
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