У місті Порт Нечез, у Техасі досі горить хімзавод. Перший вибух на підприємстві пролунав минулої доби, були поранені троє людей.

За дванадцять годин "рвонуло" вже вдруге, так потужньо, що у місцевих повибивало шибки.

Тамтешня влада розпочала обов'язкову евакуацію людей поблизу заводу, адже побоюється, що полум'я може дістатися резервуарів із хімікатами. Причину вибухів з'ясовує слідство.