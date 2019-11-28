В Албании резко возросло число жертв землетрясения. Стихия уже унесла жизни 39 человек, передает "Сегодня".

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Так, по разным данным, без вести пропали от десяти до 25 человек. Ранения получили около 650 человек.

Еще 45 человек удалось спасти из-под обломков. Работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

Ранее сообщалось, что в Албании объявили чрезвычайное положение.