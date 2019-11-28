Землетрясение в Албании: число жертв резко возросло [ Редактировать ]
В Албании резко возросло число жертв землетрясения. Стихия уже унесла жизни 39 человек, передает "Сегодня".
Так, по разным данным, без вести пропали от десяти до 25 человек. Ранения получили около 650 человек.
Еще 45 человек удалось спасти из-под обломков. Работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.
Ранее сообщалось, что в Албании объявили чрезвычайное положение.
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