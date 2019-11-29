Лунный гороскоп на 30 ноября - 1 декабря для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, Луна будет пребывать в знаке Козерог. В этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать и обрисовывать планы развития новоиспеченных идей, внимательно разбирать проблемы и вопросы, как будущего периода, так и те, что остались нереализованными с предыдущего лунного месяца.
Как и в работе, в личной сфере настает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень. Быстро возникают новые связи и знакомства. Совместно с ростом Луны в этот период жизненная энергия также возрастает.
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