Есть тип людей, к которым необходим особый подход. Их открытость и чувствительность могут негативно сказаться на общении с другими. Астрологи назвали три знака зодиака среди мужчин, которых проще всего обидеть.

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Рыбы

Представители этого знака зодиака воспринимают этот мир с мистической позиции. Восприимчивость делает его зависимым от обстановки и чужого настроения. Любая критика становится сокрушительным ударом. Во внутренний мир предпочитает никого не пускать.

Весы

Весы хотят демонстрировать свое душевное состояние и контролирует эмоции. Поэтому многие воспринимают его как мягкого и наивного. Если вы заденете его достоинство или припишите несуществующий недостаток, то он останется внешне спокойным.

Рак

Это фантазер, но невероятно впечатлительный. Конечно, все это притягивает к нему, но его чересчур легко обидеть. Бывает так, что даже в интонации улавливает намек на оскорбление. Поэтому неосторожная шутка или случайно брошенная фраза станут болезненными ударами.

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