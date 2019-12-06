В Украине погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра, небольшой дождь и мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"На выходных в Украине синоптическая ситуация существенно не изменится. Осадков не будет, разве что в воскресенье по Западу и Югу походит незначительная облачная влажность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер будет завывать с юго-запада"- сообщила Наталка Диденко.

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"Сильных морозов в ближайшей перспективе не видно, поэтому старомодные и давно уже не актуальные шубы из натурального меха и бабушкины ковры следует проверить на предмет моли. Так как букварный мороз с красными щечками еще не скоро", - обрадовала синоптик жителей Украины.

Ранее сообщалось о том, что синоптики дали неутешительный прогноз погоды.