Збирався на пару місяців попрацювати…

На минулому тижні український моряк Анатолій Черкаський, якого у Греції засудили на 70 років за перевезення нелегалів, припинив голодування. Він 11 днів утримувався від їжі, аби добитися, щоб лист, якого написав Президентові Україні, потрапив до рук Володимира Зеленського. І дипломати пообіцяли: потрапить! Анатолій голодував, щоб звернути увагу на проблеми українських арештантів у Греції. А їх там майже 200. І, виявляється, його лист до Президента - не єдиний. Ще на початку жовтня до глави держави звернулися 22 українських бранці грецької в’язниці Корідаллос. "Це їхня остання надія", - каже Надія Влащенко, дружина Олега Унтілова, одного з підписантів. Ось невеличке інтерв’ю із нею, наводжу мовою оригіналу.

- Надія, як ваш чоловік опинився у грецькій в’язниці?

- В апреле Олегу предложили работу в Турции по перевозке туристов на круизной яхте. Он и еще один украинец - одессит Сергей Чередниченко, поехали туда работать рулевыми матросами. Там провели где-то месяц. Несколько раз перевозили каких-то туристов, но чаще просто стояли на якоре. В конце мая ушли в Грецию на остров Родос. И там тоже просто стояли на якоре. Меня это немного даже удивляло… И вот однажды они переместились на остров Лефкада, там их встретил некий Иван. Сказал: нужно перевезти людей с одного острова на другой. Забрал их паспорта и все документы по яхте. Пообещал, как только работа будет выполнена, вернуть документы и выплатить зарплату, которую моряки еще ни разу с момента приезда не получали. Но когда люди зашли на борт, их было человек 40, подошла береговая охрана и моего мужа и с напарником задержали. Олега обвинили в перевозке нелегалов. Хотя, сам он мне рассказывал, у всех людей были паспорта либо какие-то другие документы, позволяющие находиться в Греции. Сначала мы думали это какая-то ошибка. А теперь понимаю: его подставили…

Фото: Олег Унтилов с супругой

- І що було далі?

- Уже полгода он находится в тюрьме Коридаллос. За это время абсолютно ничего не происходит. Его никто даже не допрашивал.

Олег Унтилов. Фото сделано в тюрьме

- Як він знайшов цю роботу?

- В Интернете, на одном из сайтов объявлений, хотел выйти в море всего на пару месяцев. Ничего не вызывало подозрения. Все как в обычном рейсе… Он подписал контракт, с обычной зарплатой - 500 долларов в месяц.

Фото: Турция, Борбузун, место стоянки яхты и Олег Унтилов

- В яких умовах він перебуває зараз? Вдається поспілкуватися?

- Инода звонит, когда есть возможность. В камере их четверо. Напарник, с которым они нанимались на работу. А еще убийца и рецидивист. Время от времени к ним приходят волонтеры, когда удается что-то принести. Предыдущего Консула он ждал неделями, также и нового ждет…

Письмо Олега Унтилова президенту

Вот только письма пишем, они и мы, родственники. На что надеяться, уже и не знаю. Он полгода в тюрьме и без суда может побыть там еще год. По действующему законодательству Греции срок досудебного расследования - 18 месяцев.

За это время у него очень пошатнулось здоровье… Сильно упало зрение, повыпадали зубы. Олег перестал слышать на правое ухо. Мы очень переживаем.