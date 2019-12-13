Вже півроку в Україні діють нові правила торгівлі електрикою. Однак, модель ринку, на яку було багато сподівань, - все ж не зробила електрику помітно дешевшою, як обіцяли піарники цієї реформи.

Які зміни ще потрібні? Про це наш наступний матеріал.

Збільшення конкуренції, публічні торги і, як результат, - зменшення тарифу. Відкриття ринку електроенергії в Україні затягнули на довгі роки, утім цього літа справа зрушила з місця. Та працювати ринок почав за своїми правилами.

"Ми, на жаль, мали ситуацію в липні, коли ціна скакнула на 20-25 відсотків вверх. Тобто електроенергія. В липні-серпні склалась така ситуація, що деякі монополісти почали вживати своїм монопольним становищем, штучно створювати дефіцити, завищувати ціну, і купити електроенергію наприклад в Словаччині, або в Білорусі було дешевше аніж купити в деяких українських монополістів", - говорить Андрій Герус, народний депутат, "Слуга Народу", голова Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Таке різке підвищення ціни вдарило по українських підприємствах.

"Бац. І плюс 25 відсотків. Ти це ніде не міг врахувати, що буде плюс 25 відсотків. А контракти потрібно враховувати. Якщо ми не будемо виконувати експортні контракти, повернутися на ці ринки буде дуже важливо. Тобто ми розуміємо, що такі коливання ціни на електроенергію, вони будуть вбивати всіх", - говорить Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Однак уже за кілька місяців, ситуація на ринку електроенергії стабілізувалася. Коливання зменшилися, як і ціни. На цьому графіку видно, як вартість струму для промисловості знизилася в середньому на 20 відсотків. Ще на початку літа, 1 кіловат за годину обходився в 1 гривню 62 копійки, зараз - у гривню 30. Такі "знижки" ситуацію на підприємствах поліпшили, та проблему дорожнечі виробництва не вирішили.

Запорізький титано-магнієвий комбінат - одне з найбільших підприємств України і єдиний виробник титанової губки в Європі. Але через дорогу електроенергію завод втрачає лідерські позиції.

"Мы на сегодняшний момент продолжаем оставаться убыточными. В нашей себестоимости электроэнергия досигает 40 процентов. Электроенергия на 30-60 процентов дешевле обходится, чем для нас. Как мы можем конкурировать? Для нас это тяжело", - говорить Володимир Сивак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату.

На світовому ринку титан виробляють лише шість країн. Зокрема, й Україна. Загальний обсяг може досягти дванадцяти тисяч тонн. Утім зараз комбінат виготовляє тільки 7. Причина - ціна на електрику. Для порівняння: у найближчого конкурента Казахстану, вартість нижча майже на 72 відсотки. І чи не на половину дешевша електроенергія у США. За словами директора ЗТМК, зробити меншою ціну можна і в Україні.

"Мы не просим каких-то льготных тарифов. Наше предложение - это дать возмодность заключать прямые договора с атомными станциями", - говорить Володимир Сивак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Про це говорили і під час зустрічі з прем'єр-міністром. Подали в Кабмін спеціальний лист із пропозиціями про те, як зробити ринок елетроенергії ефективнішим. У ЗТМК пропонують внести поправки в закон і дозволити підприємствам напряму укладати договори на постачання електроенергії з атомних станцій.