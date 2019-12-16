На Донбасі можуть оголосити чергове перемир'я [ Редактировать ]
Про чергове перемир'я на Донбасі можуть оголосити 20 або 21 грудня. Технічне рішення має ухвалити Тристороння контактна група після того, як ОБСЄ проведе верифікації на лінії розмежування.
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю агенції УНІАН розповів, що спостерігачам моніторингової місії потрібна щонайменше доба, щоб підтвердити дотримання сторонами умов, погоджених на саміті нормандської зустрічі.
Урядовець наголосив: наразі українська сторона готує пропозицію стосовно розведення сил і засобів ще на трьох ділянках у зоні ООС. І ці райони мають вагоме гуманітарне значення.
Нагадаю, раніше міністр закордонних справ заявив, що Київ може повернутися до ідеї введення контингенту ООН на Донбас, якщо врегулювання на базі Мінських угод не даватиме результатів.
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