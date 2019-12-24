"Не можем справиться": родители 6-летней Маши просят о помощи [ Редактировать ]
6-летняя Маша нуждается в помощи. У девочки сложный редкий порок в урологии.
"У нашей доченьки Устименко Марии 09.09.2013 года рождения, врожденный и очень сложный редкий порок в урологии - "Экстрофия мочевого пузыря", который требует поэтапной реконструкции всей мочеполовой системы.
Ребенку 6 лет, и за этот период она перенесла пять операции", - обратилась в редакцию Podrobnosti.ua мать девушки.
Известно, что первую операцию сделали всего в первый месяц от рождения. Еще ребенку предстоят многочисленные оперативные вмешательства и обследования.
"Сейчас Машенька находится постоянно в подгузниках так как нет держания. Она нуждается в постоянном уходе.
К сожалению лечение в Украине не дало никаких результатов. Единственный шанс это проводить дальнейшее лечение в Сербии. Операция назначена на 18.03.2020 года. Стоимость операции 10000 евро, собственными силами справится мы не можем и просим вас о помощи нашему ребенку", - добавила мать.
Девочка очень хочет стать полноценным человеком и избавится от этого страшного недуга.
"Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а даете надежду на жизнь нашему ребенку", - подчеркнула мама.
Контактный номер мамы: 0501329002- Устименко Инна
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