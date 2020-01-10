В Иране отрицают версию о попадании ракеты в украинский Boeing [ Редактировать ]
Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде утверждает, что ракетной атаки на украинский Boeing под Тегераном не было. Об этом он сообщил в эфире иранского телевидения.
"Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолет не попадала. Самолет более полутора минут горел во время полета, пилоты решили вернуться. Причин, почему пилоты не смогли связаться, может быть много. В первую очередь, они должны спасти самолет", - сказал он.
Ранее сообщалось о том, что Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, украинский самолет сбила иранская ракета.
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