В Киеве появятся многофункциональные районы с общественными пространствами, центрами и предприятия с современными технологиями. Их построят на месте промышленных и коммунально-складских территорий. Об этом сообщает "Информатор Деньги".

Новые зоны будут полностью соответствовать параметрам, характерным для современных европейских городов. Кроме нового жилья появятся учреждения торговли, офисные площади небольших компаний, новые скверы, пешеходные аллеи.

Читайте также В Киеве появятся новые станции метро

Генплан предусматривает перепрофилирование 1662 га территорий для общественной многофункциональной, жилой многоквартирной застройки, озеленения и инженерно-транспортной инфраструктуры в промрайонах и промзонах:

Подольско-Куреневская,

Днепровская,

Никольская Борщаговка,

Нивки,

Отрадный,

Теличка,

Воскресенский,

Дарницкий,

Корчеватое,

Пирогово.

В перспективе перепрофилирование промышленных зон улучшит качество жизни в соседних жилых кварталах и улучшит экологическую ситуацию в городе.

Ранее мы писали о том, что в Киеве из Лукьяновского СИЗО хотят сделать музей.