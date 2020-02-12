В Іспанії суд дозволив вираховувати із зарплатні перерви на каву та цигарку [ Редактировать ]
Перекур за власний рахунок. В Іспанії суд дозволив вираховувати із зарплатні перерви на каву та цигарку. Іспанська Конфедерація профспілок позивається до однієї з місцевих компаній. Там вимагають від співробітників відмічатися, коли виходять з офісу, та причину перерви - кава, куріння чи сніданок.
І цей час у фірмі не оплачуватимуть. В суді наголосили: такий підхід допомагає пильнувати присутність працівників на робочому місці.
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