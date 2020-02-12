Перекур за власний рахунок. В Іспанії суд дозволив вираховувати із зарплатні перерви на каву та цигарку. Іспанська Конфедерація профспілок позивається до однієї з місцевих компаній. Там вимагають від співробітників відмічатися, коли виходять з офісу, та причину перерви - кава, куріння чи сніданок.

І цей час у фірмі не оплачуватимуть. В суді наголосили: такий підхід допомагає пильнувати присутність працівників на робочому місці.