Не закривати районні лікарні вимагають жителі сіл на Закарпатті. Цього тижня областю прокотилася хвиля протестів: люди перекривали дороги, палили шини, мітингували. Вони переконані: 8 опорних лікарень області не вистачить. Більше знає Мар'яна Мартин.

Марію Маринець у Міжгірську районну лікарню доправила швидка. Із гіпертонічним кризом жінку 40 хвилин везли із села Буковець, що за 20 кілометрів від райцентру. І вона навіть не уявляє, скільки часу знадобилося б, якби їхати довелося не в Міжгір'я.

"Йой та де я умру тоди кіть закриють,а де, ав мене машини ниє хто ня до хусту довезе", - говорить Марія Маринець, жителька села Буковець.

Згідно з другим етапом медреформи, з 1 квітня на Закарпатті працюватимуть вісім опорних лікарень. Саме в них пацієнти отримуватимуть основні медпослуги та екстрену допомогу. Міжгірська лікарня до таких не потрапила. Жителів це обурює.

"У нас гірський район, у нас дуже біда з дорогами у нас транспортіровка хворих у дуже важкому стані. В мене боль, тому що нашу лікарню не хочуть робити опорною", - говорить Марина Феєр, місцева жителька.

Найближчою до району буде опорна лікарня у Воловці. До неї трохи більше як 40 кілометрів поганою дорогою. Люди побоюються, що хворих просто не встигатимуть довезти. І що з часом райлікарні закриють. Їх заспокоюють в обласному Управлінні охорони здоров'я.

"Жодна лікарня не буде зкриватися. Кожна лікарня має свого власника. Право закрити лікарню має тільки власник. Тобто районна рада, селищна", - говорить Єлизавета Біров, директорка Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.

Лікарі міжгірської райлікарні кажуть: наразі працюють у штатному режимі. До медичної реформи готові.

"На даний момент наша лікарня уже подала контрактування із НЗСУ по 9 пакетам. Мы стараємося зберегти максимальну кількість робочих місць і працівників", - говорить Віктор Мешпанич, заступник директора Міжгірської районної лікарні.

Кажуть, що хочуть бути й опорним медзакладом. Оскільки Міжгірський район більший від Воловецького, як і місцева лікарня. А статус опорного закладу якраз передбачає більшу кількість кадрів, послуг, обладнання - і усе коштом Міністерства.

"Кваліфікації нашої хватає, нам необхідно треба відповідне оснащення, де ми б могли надавати дійсно кваліфіковану допомогу пацієнтам із відповідним переліком обстежень; і думаю, ми абсолютно будемо конкурувати на рівні інших лікарень", - говорить Лідія Борисенко, завідувачка терапевтичного відділення Міжгірської районної лікарні.

І доки Міжгірська районна лікарня готується конкурувати, активісти написали звернення до президента на захист цього медзакладу.