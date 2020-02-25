Зупинити вірус на кордоні. Перетнути рубіж на КПП "Тиса", а саме через цей пункт пропуску українці-заробітчани повертаються з Італії, відтепер можна тільки після перевірки температури.

На пункті пропуску - протиепідемічні заходи. Які саме - розкажуть наші кореспонденти.

На Буковині госпіталізували жінку, яка днями повернулася з Італії. Вона поскаржилася на високу температуру. В обласній лікарні в неї взяли аналізи на коронавірус.

Марія Поліщук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА.

"Вчора вона прибула з аеропорту Бергамо до Сучави. З Сучави на таксі через пропускний пункт Порубне. Потім зрозуміла, що почуває себе погано і звернулася за медичною допомогою. Ми можемо сказати, що медична допомога цій пацієнтці надається адекватно".

На руках рукавички, на обличчі респіраторні маски, а ще автомати та термометри. Відсьогодні це додаткова амуніція прикордонників на закарпатському пункті пропуску "Тиса".

Пасажири проходять кордон тільки після спец-перевірки з вимірюванням температури. До таких заходів вдалися через спалах коронавірусу в Італії, де працюють тисячі українців. Найчастіше вони повертаються на батьківщину саме через українсько-угорський кордон.

"Ми в пікові дні приймаємо і здійснюємо пропуск через державний кордон, субота неділя понеділок, коли повертаються люди додому десь біля 4-х тисяч осіб", - говорить Віктор Іванус, керівник Закарпатської митниці Державної митної служби.

На Закарпатті зібрали протиепідемічну комісію. Приїхав і головний прикордонник України. Каже, людей з температурою вище ніж 37 і 5 - не пропускатимуть. Уже розроблено чіткий алгоритм дій на такі випадки.

"Ми одразу ізолюємо цей транспортний засіб інформуємо в першу чергу наших корлег з МОЗ, викликаємо карету швидкої допомоги, яка цього громадянина відвезе до лікувального закладу Інших громадян поміщуємо в ізолятор", - говорить Сергій Дайнеко, голова Державної прикордонної служби України.

В ізоляторі на рубежі опиняться і прикордонники, які перевіряли транспорт, і всі, хто ним їхав. Їх триматимуть там, доки не буде результату тест-системи на коронавірус. Їх уже отримали в МОЗі, частину передадуть на Закарпаття.

"В обласній клінічній лікарні було проведено заняття тренінги із персоналом. Також задіяні в цю роботу екстренна медична допомога визначені 13 бригад швидкої медичної допомоги", - говорить Єлизавета Біров, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.

Людей посилення заходів безпеки на кордоні не лякає. Радше - навпаки.

"Все нормально, так і потрібно , я думаю то великий позитив ", - говорить Йосип, заробітчанин з Угорщини.

"Звичайно нормально, кращий контроль буде", - говорить Михайло, заробітчанин з Угорщини.

Протягом чотирьох днів прикордонників навчатимуть, як саме діяти в разі виявлення людей з підозрою на хворобу. А поки що ж українців закликають утриматися від поїздок до Італії.