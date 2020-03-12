У Черкасах на грип захворів кожний восьмий житель [ Редактировать ]
Про 34 летальні випадки від грипу лише за лютий повідомили в Центрі громадського здоров'я України. Протягом усього минулорічного епідсезону смертей було 64.
У Черкасах на сьогодні вже померли п'ятеро людей, захворіли 20 тисяч. Медики кажуть, навіть із потеплінням - забувати про грип не варто. Станіслав Кухарчук розкаже більше.
Через постійний кашель пані Наталя ледь розмовляє - у жінки двостороння пневмонія, спричинена грипом. В інфекційній лікарні жінка майже тиждень, до цього ж - намагалася лікуватися самостійно вдома. Тепер шкодує.
"За все життя оце перший раз так заболіла, всякі були …но такі. Пішла до сімейного лікаря - зробили знімок і показало. До вечора ще так ще нічого було, а в ночі скора забрала 39.6 температура", - говорить Наталія Рязанова, пацієнтка черкаської міської інфекційної лікарні.
Пневмонія - це типове ускладнення грипу, кажуть лікарі. По кваліфіковану допомогу люди звертаються переважно із запізненням, тому лікувати медикам доводиться не тільки вірусну інфекцію, а й супутні запалення. Завідувачка приймального відділення розповідає, останнім часом почастішали випадки й бактеріальних уражень. Їхня головна ознака під час лікування - спочатку полегшення самопочуття, а згодом різке загострення хвороби.
"Вірусна інфекція все таки якимось чином пошкоджує слизові оболонки дихальних шляхів і бактеріальна флора, яка постійно в нас є в верхніх дихальних шляхах через пошкоджену слизову оболонку може проникнути глибше і викликати вже запальний процес", - говорить Юлія Спаська, в.о. завідувачки приймального відділення черкаської міської інфекційної лікарні.
Симптоми грипу та коронавірусу дуже схожі - висока температура, слабкість, запаморочення і нудота. Система захисту від обох недуг теж однакова. Щоправда, на відміну від коронавірусу, від грипу та ГРВІ вакцини є, і навіть у вільному доступі. Та українці робити щеплення не квапляться - у Черкасах перед епідсезоном вакцинувалося лише два відсотки населення.
"Від ускладнень, від смертельних випадків вакцинація нас захистить і це маємо робити так, як це робиться у всьому цивілізованому світі, а статистика по вакцинації дуже слабка у нас по Україні", - говорить Світлана Волгіна, головний лікар черкаської міської інфекційної лікарні.
Ціна такої зневажливості занадто висока, наголошують у міському департаменті охорони здоров'я. Від кінця грудня в Черкасах на грип захворів кожен восьмий житель - це понад двадцять тисяч людей.
"За цей період, за 10 тижнів, ми маємо випадки летального закінчення хвороби в 5 осіб. Основною причиною якої була простуда всі панічно бояться якоїсь майбутньої інфекції в той час, коли є реальна причина боятись", - говорить Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я черкаського міськвиконкому.
З потеплінням, кажуть медики, епідемія грипу та ГРВІ має піти на спад. Допомогти ж знизити рівень захворюваності може й карантин, запроваджений в Україні через коронавірус.
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