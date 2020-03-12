Рабочая неделя медленно подходит к концу. А впереди нас ждут долгожданные выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься на досуге. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 14-15 марта.

"Зеленая ярмарка" на Подоле

"Зеленая ярмарка" приглашает дачников и садоводов-любителей, всех желающих ознакомиться с огромным ассортиментом "весенней коллекции" для ценителей садово-огородной культуры. Специалисты из разных уголков Украины уже готовы поделиться своим опытом и достижениями в вопросах вывода новых видов растений. Семена, средства защиты, саженцы,цветы инструменты - все это и многое другое для вас.

Где: Житный рынок

Когда: 11-15 марта, с 10:00 по 19:00

Воины света зажгут Киевщину

14 и 15 марта "Парк Киевская Русь" приглашает на зрелищную развлекательную программу "Воины света". Гостей ждут конно-трюковые шоу, традиционные славянские забавы, зажигательные хороводы, веселые и познавательные игры и флеш-мобы. А также катание на лошадях, вкуснейшие блюда с костра и горячие напитки, мастер-классы, экстремальные аттракционы, музеи, экспозиции… И все это в настоящем, живом средневековом городе!

Где: "Парк Киевская Русь"

Когда: 14, 15 марта, с 13:30

Сколько: для взрослых - 200 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 80 грн., дошкольники - бесплатно.

Я-клоун, или КОТОстройка

Спектакль "Я-клоун, или КОТОстройка" посвящен звездам мировой клоунады: Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и клоуну со сценическим псевдонимом Грок, чье настоящее имя Шарль Адриен Веттах.

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев воплотил в жизнь свою давнюю мечту и поставил спектакль, посвященный кумирам своей юности.

Спектакль "Я - клоун, или КОТОстройка" это взгляд на великие имена через призму современности и, конечно же, через призму Театра кошек. Входя в образ и исполняя репризы великих клоунов, Дмитрий Куклачев усложняет номера, добавляя в них трюки с кошками.

Где: Дворец культуры "КПИ"

Когда: 14 марта, 12:00, 15:00; 15 марта, 11:00, 14:00

Сколько: От 99 грн.

Песочное шоу-сказка "Дюймовочка"

Что: Сказки Г.Х. Андерсена очаровывают с первой секунды, а особенно, если слышишь их от Олле Лукойе, и видишь как рождаются живые образы из песка и света. Когда так долго тянется зима нет лучшей истории, которая подарила, по-настоящему, весеннее настроение, чем история крошечной девочки, рожденной в волшебный цветок.

Сказка близка к оригинальной версии автора, в музыкальной фонограмме использованы произведения великих композиторов, рекомендованы детям. Симбиоз нескольких жанров искусства способствует эстетическому и духовному развитию ребенка, обогащает внутренний мир.

Рекомендуем для семейного просмотра. Детям до 6 лет бесплатно, без предоставления отдельного места.