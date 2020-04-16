20 бранців прокремлівського режиму повернула сьогодні Україна з тимчасово непідконтрольних територій. Обмін відбувся у два етапи, спочатку у Донецькій, а згодом у Луганській області. Києву вдалося повернути більше полонених, ніж розраховували на початку обміну. А от повертатися в ОРДЛО захотіли не всі з тих, кому таке запропонували. Як пройшов обмін?

Обмін полоненими розпочався з Донецької області. Представники української сторони у бік Горлівки вирушили з пункту пропуску "Майорськ". Зустріч відбулась на нульовому блокпості. За процесом спостерігали представники моніторингової місії ОБСЄ. Вже перед самим обміном списки полонених з обох сторін перевірили наглядачі Міжнародного комітету Червоного Хреста. Україна визволила 9 співвітчизників і передала 10 бранців. Один повертатись на окуповану територію відмовився.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної державної адміністрації:

Скажу відверто - та сторона є не передбачуваною. Постійна зміна прізвищ в списках, також відсутність можливості наразі допустити міжнародний комітет червоного хреста щоб була можливість перевіряти і осіб які утримуються, стан їх здоров'я, також пройти належну ідентифікацію осіб які утримуються на території ОРДЛО.

Пізніше у Луганській області відбулась друга частина обміну. Зустріч пройшла у районі міста Щастя. В Україну повернулись 11 полонених. Наша сторона мала передати сімох, втім, троє відмовилися повертатися в ОРДЛО. Всі звільнені з непідконтрольної території з рідними зможуть побачитися не раніше ніж за два тижні.

Сергій Гайдай ,голова Луганської обласної державної адміністрації:

Всі люди, яких ми зараз приймемо, будуть обов'язково проходити двотижневу обсервацію, тому що ми розуміємо, що коронавірус, і ніхто не застрахований від захворювання, на жаль.

З 20 звільнених: 17 цивільних, один правоохоронець і двоє армійців. Зокрема, військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, який потрапив в полон у 2019 році.

Володимир Зеленський, президент України:

Наша сторона прагнула і тиснула на те, щоби не треба нічого чекати. Є зараз от скільки, вони нам підтвердили - є наші громадяни з приводу нашого запиту. Є 20 людей, давайте повертати 20. Завтра ще буде 2 людини. Будемо 2 людини повертати, післязавтра буде 100, будемо повертати 100 людей. Як ми і говорили, ми повертаємо всіх. І в рамках Мінських домовленостей і в рамках наших домовленостей в Нормандському форматі. Ми звільняємо всіх і будемо боротися поки кожен українець повернеться додому.

У керівництві країни запевнили, перемови щодо звільнення наших бранців з Російської Федерації і тимчасово окупованого Криму тривають.