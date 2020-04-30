Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик обратился с трибуны Верховной Рады к президенту, парламенту и генпрокурору о необходимости возобновления расследования массового убийства людей 2-го мая в Одессе, подчеркнув, что это вопрос справедливости и гражданского примирения.

2 мая исполняется 6-я годовщина трагических событий в Одессе. К сожалению, за это время не названы виновные в этой массовой гибели людей и не проведено расследование. Уже год работает действующий президент, больше месяца работает новый генеральный прокурор, которая, как казалось, дала позитивный ответ относительно расследования событий 2 мая, дав надежду, что следствие будет возобновлено и доведено до конца.

"Есть вопросы чести и морали, они не материальны, но от их решения зависит, можем ли мы говорить о том, что в нашей стране есть закон, справедливость, возможность гражданского примирения. И таким маркером на справедливость и честный суд стало бы наказание виновных в массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года", - сказал Николай Скорик.

Народный депутат подчеркнул, что если события 2014 года не будут расследованы - мы не сможем двигаться дальше.

"Мы не сможет говорить о том, что в нашем государстве действует закон. Мы должны доказать, что мы европейское государство, что мы сильное государство, страна-победитель. Вот сегодня 75-я годовщина того дня, когда Знамя Победы было водружено над Рейхстагом. Подобные вопросы должны объединять наше общество. И правда о событиях 2-го мая, точка в расследовании стала бы таким сигналом для людей", - акцентировал Николай Скорик.

Он также отметил, что когда люди, которые подозреваются в организации этого преступления, митингуют под Офисом президента и поучают президента и генпрокурора, что им делать, - это абсолютно ненормально для европейского государства (речь идёт об активисте одесских радикалов С.Стерненко, которого подозревают в причастности к трагическим событиям 2 мая в Одессе, - ред.).

Николай Скорик обратился к президенту и генпрокурору с требованием возобновить расследование трагедии 2 мая и назвать исполнителей и заказчиков, виновных в гибели людей.

"Этого ожидает не только Одесса и Украина, это ждёт и мировое сообщество в лице ООН, Еврокомиссии и других авторитетных международных организаций, о чем свидетельствуют их резолюции. Я обращаюсь также к партии «Слуга народа», у нас с вами был проект решения о создании Временной следственной комиссии для расследования этого преступления. Я уверен, что правда о трагедии 2 мая объединит гражданское общество, и мы сможет двигаться вперед!" - акцентировал Николай Скорик.