Ухвалений і введений в дію закон про обіг земель - найгірший сценарій розпорядження стратегічним ресурсом держави, землею. Він точно закріпить за Україною статус виключно сировинного придатку. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

"Те, що введено в дію - це найгірший сценарій. Це назавжди закріпить за нами статус сировинної економіки. Це безглузда ціль, яка зробить з нас бідну країну", - сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що земля - це ресурс, який можна і треба використати задля єдиної мети - сформувати потужний фермерський клас і збільшити кількість сильних фермерських господарств до мільйонних показників. Чому фермер? Бо лише фермер готовий працювати на землі, збирати врожай, виробляти продукцію і продавати готовий продукт, а не виключно сировину за принципом "посіяв-зібрав-забув", - вважає Гройсман.

"Діючий закон прийнятий виключно в інтересах великих компаній, які засіяли, забрали і крапка", - сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що готовий боротися за зміну закону - в інтересах фермерів. "За це варто боротися!, - сказав політик. - Все інше - руйнація держави! (Попередній та чинний) Уряди провели непрофесійні перемовини з міжнародними партнерами, які завели всіх у глухий кут! Самі сформували якийсь формат закону, не залишили ніякого вибору. Але впевнений, що закон можна змінити! За добу!"