В Министерстве считают, что это позволит обеспечить надежность и эффективность работы энергоблоков АЭС в связи с профицитом на рынке атомной генерации.

Инициативу Минэнерго положительно оценили отечественные эксперты в энергетике.

В частности, специалисты по ExPro Consulting - консалтинговой компании, специализирующейся в области энергетики и нефтегаза, изучили тенденции рынка биткоинов, которые, по состоянию на 5 мая, стоили около 8880 долларов США (заметим, что уже сегодня цена на них выросла до 9053 долларов). Они отметили, что в мире было добыто 18363200 биткоинов, (87,4% от общего возможного количества (21 млн ед.). Однако, несмотря на небольшое количество биткоинов, которых осталось добыть путем решения hash-функций, процесс майнинга не закончится в ближайшей перспективе, а будет продолжаться примерно до 2140.

Эксперты также привели данные ресурса Digiconomist.net, согласно которым сегодняшний показатель ежегодного потребления оборудования мировой blockchain сети составляет 77,78 тыс. ГВт-ч или 77,78 млрд кВт-ч, что почти равно прогнозному производству АЭС в 2020 (73,7 млрд кВт-ч).

В свою очередь, экс-нардеп, предприниматель Алексей Мушак, который участвовал в построении криптоферм, отметил, что в 2014 году Украина была мировым лидером майнинга и имела на пике до 30% рынка. Однако вскоре эта сфера заинтересовала СБУ. В результате "майнерам" инкриминировали финансирование терроризма. После этого ведущие "майнеры" покинули Украину и построили майнинг-центры в Грузии, Канаде, Финляндии, Азербайджане.

"Современное оборудование может включаться и выключаться в минуту. Соответственно, майнингом можно сглаживать любые колебания потребления и генерации. Причем мегаоперативно, буквально мгновенно. Саму ферму на 100 МВт при получении всех разрешений можно построить за 6-8 месяцев. Инвестиции порядка 1 млн на 1 МВт. Поэтому с технологической стороны инициатива правильная", - написал Мушак.

Он отметил, что идею майнинга на АЭС предлагали еще в 2016-2017 годах, но тогдашний президент Порошенко ответил, что "влезать в это не хочет".

Мушак отметил, что в Украине достаточно сильных команд, которые готовы быстро построить всю необходимую инфраструктуру.

"Но здесь встанет вопрос преференций к одному из видов бизнеса и т.д. Вечная дискуссия и вечный украинский бег по замкнутому кругу без всякого результата", - резюмировал эксперт.