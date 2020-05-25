Киево-Печерская лавра открылась после карантина [ Редактировать ]
В понедельник, 25 мая, в Киево-Печерской лавре сняли карантин, введенный в связи с распространением коронавируса COVID-19 среди монахов. Об этом сказано на сайте святыни.
"С разрешения мэрии священноначалия обители приглашает поклониться святыням Лавры, помолиться в пещерах у мощей преподобных отцов Печерских, принять участие в богослужениях с соблюдением всех мер предосторожности, которые приписывает поэтапное ослабление карантина в г. Киеве", - сказано в сообщении.
Расписание богослужений на неделю будет в ближайшее время опубликовано на сайте Лавры.
Напомним, что после того, как десятки священнослужителей заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, с 5 апреля доступ верующих на территорию Киево-ПечерскойЛавры был полностью прекращен.
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