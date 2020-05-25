Метро Харкова відкрили для пасажирів [ Редактировать ]
Метрополітен запрацював відсьогодні також у Харкові та Дніпрі. В підземку пускають лише в захисних масках або респіраторах. Вибірково міряють температуру. За виконанням санітарних норм стежить поліція. З гучномовців пасажирів закликають дотримуватися безпечної дистанції. Додаткові потяги - не пускають, адже кількість пасажирів зменшилася вдвічі.
Харківський метрополітен за час карантину зазнав збитків на 180 мільйонів гривень. Працівники установи не отримували зарплату півтора місяця. Тож аби погасити борги, метрополітен братиме кредит. Нагадаю, від суботи в Харківській області курсують й автобуси.
Аліна, пасажирка Харківського метрополітену:
Да, облегчение, потому что много ходили пешком, это, конечно, для здоровья хорошо, но иногда это очень подвязывает под время. Много времени тратится на переезды.
Володимир Аргунов, водій автобусу:
Ви ж понімаєте, два місяці, це всі запаси дєнєг покончалися. Все-таки ми тоже боїмся, єслі чесно сказать, ми в перву очередь і строго слідим, а пока людей мало, білети продають так, щоб вони рядом не сиділи.
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