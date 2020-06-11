Кабинет министров Украины на заседании 10 июня принял постановление, которым обязал предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

В ведомстве напоминают, что тарифная политика в ЖКХ напрямую зависит от ценовой политики в топливно-энергетическом комплексе. В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно. В прошлом отопительном сезоне цена природного газа колебалась от 2 897 грн (апрель 2020 года) до 4 899 грн (ноябрь 2019 года) за тысячу кубометров.

"Поскольку цена природного газа в каждом из месяцев отопительного сезона 2020-2021 годов будет меняться согласно рынку, тарифы необходимо пересмотреть до начала отопительного сезона, ведь важно определить размер расходов на приобретение природного газа, поскольку он составляет 80-85% в структуре тарифа.

Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся", - заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Изменения, внесенные постановлением Кабмина, позволяют предприятиям топливно-энергетического комплекса планировать расходы на приобретение природного газа (с целью включения их в состав тарифов) на уровне средней цены природного газа, сложившейся за прошлый отопительный сезон.

Для большинства поставщиком тепла и горячей воды появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы включали ранее расходы на приобретение природного газа выше средней цены газа в прошлом отопительном сезоне.

Кроме того, в среду, 10 июня, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Регулятор обновил правила поставки газа, чтобы с 1 июля упростить процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей... С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новом поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий.

Именно для этого регулятор дает время до 1 июля - чтобы оператор ГТС настроил работу своей информационной платформы", - написал топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что Кабмин и "зеленые энергетики" согласовали тарифы в Украине.