Готуйте гаманці. Невдовзі ціни на частину техінки смартфони, ноутбуки, планшети - може зрости. Все через збір, передбачений для захисту авторського права. Та чи будуть такі зміни по кишені для українського покупця і чи не призведе це до збільшення тіньового ринку? Питання поки лишаються без відповіді.

Куди йдуть гроші, які, фактично, переплачують українці за ввезену з-за кордону техніку - розбиралася Лариса Зубенко.

Смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори і навіть звичайний офісний папір. Носії інформації в Україні найближчим часом можуть зрости в ціні. Усе через збір за приватне копіювання. Стягують його з 2003 року - він має захищати авторський контент. З імпортерів і виробників таких товарів - дві приватні компанії в Україні збирають податок - близько одного відсотка від вартості одиниці. Гроші мають розподіляти між авторами

Тетяна Острікова, експертка з економічних питань:

Цей збір іде двом приватним кампаніям. в Україні так сталося, що дві компанії пролобіювали своє право, що з кожного планшета, з кожного телефона, з кожного тепер ще принтера і навіть з кожного листа паперу! Навіть паперу! Будуть сплачуватися вирахування двом приватним конторам, які жодним авторам жодні кошти ще ні разу не розподіляли, тому що не існує механізму розподілення.

Тепер Кабмін вирішив, що ці компанії - "Український музичний альянс" і "Всеукраїнська організація авторських прав" - самі можуть визначати відсоток мита. Тож зараз тривають переговори між ними та імпортерами.

Юрій Пероганич, генеральний директор Асоціації підприємств асоціації інформаційних технологій України:

Ті ставки, які нам пропонуються, вони в 10 разів завишені така практика є далеко не в усіх країнах світу, навіть в ЄС - найближче до нас - збори за чисті носії відсутні у п'яти країнах, збори на папір, тобто за копіювання, вона присутня у трьох країнах світу

Тетяна Острікова, експертка з економічних питань:

Ці дві організації, дві приватні контори, вони в 3-4 рази піднімають тарифи. Це означає, що, наприклад, з вартості кожного багатофункційного пристрою - ксероксу, буде додатково платитися 5% від його вартості митної і це буде платитися приватній конторі, безумовно імпортери закладуть ці кошти у вартість кінцеву і все подорожчає для споживача, або інший чинник такі кампанії імпортери підуть в тінь.

Уже близько третини техніки в Україні нелегальної. А це чорна діра в податках, які недоотримує держава. В офіційних магазинах ціни високі. Тому більшість українців будь-яку техніку змушені брати на виплат.

Я считаю, что это неадекватно - то, что в нашей стране надо работать на двух работах, чтобы заработать себе на какой-то телефон, смартфон.

Віолетта хоче змінити свій смартфон, якому вже два роки. Шукає товар за більш-менш прийнятною ціною.

Сейчас подорожали цены на технику, выбираю в пределах 8-10 тысяч гривен, как бы и в прошлом году цены были немного завышены, а в этом году, я считаю, сверх, это не какой-то люксовый телефон, чтобы платить за него так много. Я не хочу покупать на пиратских сайтах, китайские копии, я хочу, чтобы у меня был телефон с гарантией.

Та якщо ціни на техніку зростуть ще на п'ять відсотків Віолетта і багато інших українців навряд чи зможуть собі дозволити новий ґаджет.