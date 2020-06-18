В 2020 году День отца в Украине будут праздновать 21 июня.

В третье воскресенье июня отцов чествуют более 30 стран, в частности, это Аргентина, Великобритания, Канада, Индия, Мексика, Нидерланды, Словакия, Турция, Швейцария, Япония и Южная Африка.

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В некоторых странах дата иная: в Грузии - 3 октября, в Италии, Португалии и Испании - 19 марта.

В этот день во многих странах прикалывают к одежде розы. Красные – если отец жив, белые – в память о покойном. Также устраивают семейные торжества, пикники на природе, отцам в этот день дарят подарки, высказывают свою благодарность и любовь.

Отцам, которые воспитывают детей в одиночку, в этот день принято оказывать поддержку и помогать материально.

Ранее мы писали о том, когда и при каких обстоятельствах учредили День отца.