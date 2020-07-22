Второй этап медреформы усложняет ситуацию в отрасли вместо ее улучшения - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Четыре месяца со старта второго этапа медицинской реформы доказали ее непродуманность и неготовность. Однако, по словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, власть не сделала ни одного шага, чтобы ситуацию исправить.
"За последние месяцы зарплаты у большинства медработников не выросли, а упали. Средняя зарплата в отрасли упала на 2% с 7 693 гривен по итогам 1 квартала до 7559 гривен за первые пять месяцев этого года. Из-за отсутствия средств у медучреждений с врачей и медсестер снимают надбавки, доплаты и премии. Даже средства, выделенные для оплаты за работу с больными Covid-19, выдаются с опозданием и урезаются. К такой ситуации привели заниженные тарифы на медуслуги, о чем специалисты предупреждали еще полгода назад. Тем не менее, реформа была введена в действие, и больницы работают по этим заниженным тарифам. Исправили только наиболее абсурдные моменты, вроде того, когда на питание инфекционного больного было запланировано 3 грн в сутки", - сообщил политик.
По его словам, в особо кризисной ситуации оказались специализированные медучреждения - в частности, туберкулезные и психиатрические диспансеры. Известно о фактах закрытия туберкулезных стационаров во Львовской, Волынской, Тернопольской, Запорожской и ряде других областей. Психиатры уже не надеются на помощь государства и просят помощи у международных организаций.
"Здравоохранение недофинансировано даже на бумаге, но и эти средства в реальности не выделяются. Расходы на медицину по общему фонду бюджета недофинансированы на треть, и с каждым месяцем задолженность увеличивается. Создается впечатление, что, несмотря на пандемию, сознательно взят курс на то, чтобы медработники увольнялись и уезжали за границу", - считает народный депутат.
При этом, отметил он, наши врачи востребованы даже в соседних государствах - к примеру, в Чехии, где зарплата квалифицированного медработника составляет 1200 евро.
"Государству нужно немедленно остановить разрушение здравоохранения, пока оно еще существует как система", - резюмировал Сергей Левочкин.
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