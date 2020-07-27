Рівно двадцять годин. Саме стільки офіційно триває перемир'я на Донбасі. Та фактично - його вже обстріляли. Бо за повідомленням штабу ООС, ворог зранку відкривав вогонь по українських позиціях.

Чи стріляли бійці у відповідь? І які саме умови режиму тиші повинні виконувати сторони - нагадає наш воєнкор Ігор Левенок. Він зараз працює на фронті. Тож яке воно - таке анонсоване перемир'я не на папері, а в реальності - дивіться далі.

Перемир'я в зоні ООС почало діяти сьогодні з опівночі. Про нього раніше домовилася Тристороння контактна група в Мінську ще минулого тижня.

Бійці на позиціях кажуть - режиму тиші вони не порушують. А от чи складе зброю супротивник? У солдатів було багато сумнівів ще до сьогоднішнього дня. Адже від початку війни вже оголошували близько двох десятків перемир'їв.

І, на жаль, сумніви виявилися не безпідставними. Вже нині російські найманці порушили всеосяжний режим тиші. Сталося це під Маріуполем. Після опівночі біля Водяного бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по позиціях українських морпіхів. Іще один обстріл стався вже о дев'ятій ранку - біля Мар'їнки.

Українські бійці - у відповідь вогню не відкривали, бо на це потрібен спеціальний наказ керівництва ООС. Але зброя у вояків на позиціях Є. У штабі спростували чутки про те, що нібито в наших солдатів її відбирають.

Володимир Кравченко командуючий ООС:

Наголошую, ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом. Разі загрози життю нашим військовослужбовцям відповідь збройних сил буде миттєвою і рішучою. Зброї ніхто не забирав. Військовослужбовці виконують завдання на передній лінії зі своїм штатним озброєнням.

І я нагадаю, що оголошене відсьогодні перемир'я, хоч і вже обстріляне бойовиками, має бути сталим та всеосяжним. Конкретно - діє заборона на будь-які наступальні та розвідувально-диверсійні дії; на використання всіх видів літальних апаратів. Табу - на відкриття вогню, зокрема й снайперського. На розміщення важкого озброєння в населених пунктах і околицях. Усі заходи повинні мати дзеркальний характер.

Про порушення тієї чи іншої сторони повідомлятимуть координатору ТКГ, який поінформує про це всіх її учасників. З боку українських об'єднаних сил за режимом тиші стежать спеціальні спостерігачі від бригад і від керівників згори, закріплені за позиціями. Власне, це офіцери, які слідкують, аби цієї тиші дотримувався особовий склад підрозділів. Водночас хто контролюватиме ту сторону?