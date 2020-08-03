В ночь на 2 августа Киеве вандал на автомобиле разгромил ограждения на столичном Трухановом острове, нанеся убытков на 300 тысяч гривен. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

По сообщению пресс-службы Нацполиции Киева, мужчине не понравилась автоматическая система, установленная при въезде на остров, поэтому он решил ее разбить.

Полицейские задержали злоумышленника, открыто уголовное дело по статье хулиганство. Задержанный - житель Киевской области 1995 года рождения, который ранее уже был судим за хулиганство. Мужчина объяснил, что считает установку системы пропуска незаконной.

Сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы.